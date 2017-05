Deze vervalsing is een echte Sluitkamp!

Deze vervasling is een echte Sluitkamp.

Ola, wat wordt daar beweerd? Toch klopt het. Dit schilderij is een echte Sluitkamp. Alleen bestaat deze naam niet, ook niet als familienaam. Het is een verzinseltje. Op het net vonden we wel meer bezitters van een werk van die J. Sluitkamp. Als je goed kijkt merk je dat dit tableau geschilderd op antieke wijze niet echt oud is, hooguit een paar tientallen jaren. Het ziet er uit als een werk van rond 1900, maar is het dus niet. De details verraden een stunteligheid. Het gaat dus om een pastiche waarop een naam werd geplakt om het als een antiek werkje te laten uitschijnen. Het is een echte Sluitkamp, maar geen antiek schilderij. De waarde is gering: 100 euro.