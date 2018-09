Deze klok is bijna twee eeuwen oud.

De kolompendule.

Deze mooie kolompendule hoort thuis in de tweede kwart van de 19de eeuw toen het neoclacciscisme op zijn laatste pootjes liep. Het neoclacciscisme dat een aan hergeboorte begon omstreeks 1760 met de Lodewijk XVI stijl, gekoppeld aan de herontdekking van Pompei, bloeide tot omstreeks 1840. In de jaren voor 1850 staken de neostijlen de kop op wat je hier al voelt aan de decoratie van de klok. Zowel de marqueterie als het brons sluiten al aan bij de drukversierde neostijlen die vanaf 1850 gaan overheersen. Het basismodel van de kolompendule was al in de 18de eeuw in de mode. Hier zien we er een 'huiskamer' editie van, bedoeld voor de middenklasse. De pendule kan van Franse makelij zijn. Zoals het destijds ook hoorde zit de pendule onder een glazen stolp waarvan de sokkel eveneens met inlegwerk werd versierd. De waarde van deze kolompendule ligt rond de 200 euro.