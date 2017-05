Deze kast verdient een beter plekje in huis!

Britse linnenkast.

Deze prachtige linnenkast zou ons een verhaal kunnen vertellen, want het meubel stamt uit het midden van de 19de eeuw, de glorietijd van het British Empire. Het is inderdaad een Brits meubel. De basisvorm bestond al in de 18de eeuw. Maar dit is een versie van rond 1840. Overal in Europa was men tuk op de combinatie van licht en donker hout en van dergelijke versierde details. Het meubel is in grote lijnen neoclassicistisch, maar de details doen ons even denken aan de neostijlen, meer bepaald de neogotiek. Dit zorgt voor een fraaie combinatie. Het meubel stond niet in een kasteel, maar eerder in een burgerhuis van de gegoede middenklasse. En het is eerder landelijk dan stedelijk. Het is heel mooi en vrij ongewoon qua stijl, waardoor we de waarde toch op een 500 à 600 euro schatten. Het verdient een beter plaatsje in huis!