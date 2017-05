Deze gedateerde Franse kast is bijzonder

Bijzondere kast.

Wat maakt deze kast zo bijzonder: het jaartal 1885. Wat een gelukt dat die er nog op staat, want vroeger zouden wellicht veel antiquairs die er hebben afgehaald. Waarom? Omdat de kast qua stijl er ouder uitziet en aan een gewoner koper als achttiende-eeuws kan worden verkocht. Maar het jaartal 1885 liegt niet. Hoe zit het nu in elkaar? Op het Franse platteland bleven de oude stijlen heel lang populair. Dat maakte dat men nog tegen het einde van de 19de eeuw kasten maakte in 18de eeuwse stijl. Bovendien zijn ze volledig ambachtelijk afgewerkt, waardoor je amper het verschil ziet. Veel van die Franse meubels zijn dus een stuk minder oud dan wordt aangenomen, deze uitzonderlijke kast bewijst dit! Het is bovendien een mooi meubel in kerselaar. De waarde ligt rond de 350 euro.