Deze art deco bonbonnière was ooit een liefdesgeschenk

Art deco bonbonnière.

Met de bloei van de art nouveaustijl tussen 1890 en 1920 werd tin opnieuw populair als materiaal voor decoratiegoed. Deze trend bleef nog wat doorleven tot in de jaren '20 en '30, toen de art deco stijl en vogue was. Na eeuwenlang te zijn gebruikt als basismateriaal voor eet- en drinkgerei, geraakte tin eind 19de eeuw uit de mode. Industrieel vaatwerk verving het tin dat tot dan, vooral bij ons, nog door artisanale tingeiterijen werd geproduceerd. Om het hoofd boven water te houden schakelden heel wat tingieterijen toen over op de productie van siergoed, zoals deze snoepjesdoos of bonbonnière. Zo werd tin toch weer en masse geproduceerd als decoratie artikel, denk maar aan de grote Duitse producenten Kayserzinn en WMF. Ook in Frankrijk waren er heel wat ateliers actief die voor het betere sierwerk zelfs beroep deden op edelsmeden/sculpteurs, zoals 'A.Thévenin'. We vinden wel geen extra info over deze ambachtsman, maar merken op dat er op de diverse verkoopssites heel wat van zijn hand wordt aangeboden, samen met siertin van Perron, Chaumette en Laveur. Thévenin zijn stijl is eerder art deco, waardoor hij vooral in de jaren '20 en '30 actief lijkt te zijn geweest. Deze bonbonnière kreeg een gedreven versiering. Het kostbare doosje was destijds ongetwijfeld een liefdesgeschenk. De waarde ligt rond de 50 euro.