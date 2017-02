Deze antieke tabaksdoos is puur handwerk

Antieke tabaksdoos.

Het profiel van de doos met de eikelvormige greep herinneren ons aan de neoclassicistische Lodewijk XVI-stijl, maar deze doos is 19de eeuws, maar wel puur handwerk. Het is leuk om te zien hoe de koperslager dit heeft gemaakt. Dit is technisch gezien niet mis! Het is geen winkeldoos, maar eentje voor privé gebruik. Anders zou de naam van het soort tabak er op staan. Deze antieke doos van rond 1840 is een 75 à 100 euro waard. Het is best een zeldzaam en bijzonder stuk, ideaal voor een verzamelaar.