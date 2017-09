Delfts uit La Louvière

Het antwoord luidt ja en nee. De kan werd in het atelier Kéramis van Boch te La Louvière geproduceerd, maar in Delftse stijl. U moet weten dat men vanaf het midden van de 19de eeuw Delfts aardewerk begon te verzamelen. Antiquiteiten waren toen heel erg in. Verschillende keramiekfabrikanten speelden in op deze trend door allerlei siergoed te vervaardigen in Delftse stijl. Dit is een voorbeeld, geïnspireerd op een kan uit de late 17de eeuw met een Chinees decor. Dit exemplaar werd helemaal met de hand beschilderd. Boch trok daarvoor zelfs speciaal schilders aan. En bepaalde kunstschilders zoals Willy Finch en Van Rysselberghe verdienen in het atelier een centje bij met het uitvoeren van dergelijk schilderwerk! Deze vaas is een 100 euro waard.