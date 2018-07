Delfts uit La Louvière

Delft, Desvres en La Louvière.

Dit schaaltje oogt qua stijl inderdaad "Nederlands". Het antieke Delftse aardewerk is de inspiratiebron. Het antieke Delftse aardewerk werd eind 19de eeuw als verzamelobject herontdekt, wat leidde tot een grote herwaardering van het Delfts blauw dat binnen de kortste keren werd nagebootst, ondermeer door de fabriek Kéramis van de gebroeders Boch te La Louvière. Het merkje op de keerzijde staat voor de letters B en K, van Boch en Kéramis. Het is dus Kéramis, geen Delft, van eind 19de eeuw. Maar ook in het Noord-Franse Desvres werd gelijkaardig Delfts aardewerk geproduceerd. Wie belangstelling heeft kan trouwens in het Musée de la Céramique Desvres terecht voor een leuke expo rond dit soort faience, nog tot 16 september. Maar je kan ook een uitstap maken naar La Louvière voor het Centre Kéramis (keramis.be), waar je dergelijke stukken te zien krijgt.

Wat is nu de waarde van deze schaal? Een 30 à 40 euro.