Nu ook Delfts aardewerk uit Makkum.

De laatste tijd hebben we in deze rubriek allerlei soorten Delfts aardewerk besproken dat helemaal niet in Delft werd vervaardigd. Het antieke Delftse aardewerk werd eind 19de eeuw zo populair als verzamelgoed dat het overal werd nagebootst, in Desvres, Brussel, La Louvière, maar ook in Makkum. Hoewel we daar toch wat extra uitleg over moeten geven. Dit schaaltje komt uit Tichelaars Makkumer Aardewerk- en tegelfabriek, nu bekend als Koninklijke Tichelaar Makkum. Dit bedrijf is een van de oudste aardewerkfabrieken van Europa! Het bedrijf schakelde eind 17de eeuw over op de productie van tinglazuuraardewerk, ook faience genoemd, dus in de stijl van het Delftse Aardewerk. Het produceerde naast tegels ook veel schalen en vazen in deze 18de eeuwse stijl. Dus wordt het Makkumse Aardewerk als iets los van het Delfts Aardewerk gezien. Het bedrijf is nog steeds actief. Tot nu worden er oude modellen opnieuw geproduceerd. Dit handbeschilderde schaaltje stamt uit de jaren '50. Het is nog op traditionele wijze vervaardigd. De waarde ligt rond de 100 euro. Uiteraard is ook dit verzamelgoed, zeker in Nederland. Wie meer wil weten over het Makkumer aardewerk reist even naar Friesland waar je in de musea heel wat fraaie keramiek kunt bewonderen. Je kunt ook de fabriek zelf bezoeken: een leuke reisbestemming!