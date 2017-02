Delft uit La Louvière: hoe kan dat?

Delft uit La Louvière: klopt als een bus.

Delfts aardewerk komt normaliter uit de Hollandse stad Delft. EN toch....het Delfts aardewerk werd op een gegeven moment zo beroemd dat het overal werd nagebootst, onder meer in de keramiekfabriek Kéramis van de familie Boch uit La Louvière. Bij Boch Kéramis waren de Delftse decors rond 1870 en 1900 zeer in trek, men produceerde dus ook dergelijke vazen in de stijl van de late 17de eeuw. Ze werden bijna zoals in de 17de eeuw geproduceerd, hoewel een geoefend oog best het verschil ziet. De waarde van dit soort Delfts uit La Louvière is niet altijd groot. We schatten deze grote vaas op een 50 à 60 euro. Is niet makkelijk verkoopbaar.