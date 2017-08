Zonnebloemen van Lode Matthys.

U heeft wellicht toch een koopje gedaan, want Lode Matthys (Anderlecht, 1915 - 1995) was een interessante schilder die aanvankelijk impressionistisch werkte en vervolgens evolueerde tot een een soort gesynthetiseerd expressionisme. Alleen is dit niet zo'n interessant werk, maar een tussendoortje dat beslist wat persoonlijkheid mist. De waarde ligt daarom rond de 150 à 200 euro. ZIjn persoonlijk werk gaat hogere prijzen.