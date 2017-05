De zetel van Luc De Vos

ik kocht enkele jaren geleden een stoel, gehandtekend door Luc De Vos. De actie was opgezet door de Kringwinkels die de meubels had gebruikt op het Dranouterfestival en nadien had laten handtekenen door hun artiesten. Het was mij toen echter om het model van de stoel te doen, niet om de handtekening. Ondertussen ben ik nog steeds dol op het model, maar ik vraag me ook af of de stoel ondertussen méér waard is dan de 45 euro die ik er toen voor betaalde? Ik kreeg er een 'certificaat van echtheid' bij, samen met een foto van Luc De Vos bij de stoel, maar dat ben ik helaas kwijtgespeeld. Concreet: ik wil de stoel niet kwijt, ben gewoon nieuwsgierig naar de eventuele waarde.....