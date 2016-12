De waarde van antiek zilveren bestek?

Zilver stilaan weer in de lift!

Antiek geraakt stilaan weer in de mode! Net vernomen dat de belangstelling voor oud zilverwerk en antieke meubels toeneemt. Goed nieuws, want de prijzen waren naar een dieptepunt gezakt. Wie interesse heeft moet nu snel gaan, want eenmaal er een hausse op gang komt, dan is het te laat. Dat geldt ook voor dergelijk zilverwerk. De slacouverts, kunnen al begin 20ste eeuw zijn, maar in 18de eeuwse stijl, de heften kunnen van massief zilver zijn, zijn samen een 35 à 40 euro waard. De zilveren lepels en vorken zijn mooi en komen uit de ateliers van Delheid in Brussel. Ze hebben nog dat elegante directoiremodel, maar kunnen laat 19de eeuws zijn. Dit soort bestek is sierlijk, mooi en handig. Ik gebruik het trouwens zelf dagelijks! Maar je kunt het niet in de vaatwasmachine stoppen, anders wordt het zilver zwart. De waarde? Je koopt zo'n vorken en lepels voor enkele euro. De elegante initialen op de achterkant verwijzen naar een vroegere eigenaar die bewust was van zijn status! Wie tuk is op zilver moet het nu kopen!