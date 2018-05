De vitrine van Napoleon

Empirevitrine.

De kans bestaat dat deze vitrinekast ooit in een museum stond. Het is een fraai meubel uitgevoerd in empirestijl. Nadat Napoleon Egypte aandeed kreeg de Egyptomanie een boost. Overal verschenen er gebouwen in Egyptische stijl wat ook leidde tot de Empirestijl waarin heel wat Egyptische elementen verschenen. Deze kast is daar een fraai voorbeeld van. Maar ik denk dat het niet om een empiremeubel gaat uit de tijd van Napoleon. Zijn stijl kende verschillende heroplevingen, onder meer in het begin van de 20ste eeuw en tijdens het interbellum! De kast kan dus vroeg 20ste eeuws zijn. Dit neemt niet weg dat het een waardevol meubel is waarvoor zeker belangstelling bestaat. Veel doorsnee meubels zijn gedaald in waarde, maar deze unieke vitrine schat ik toch op een 800 à 1000 euro.