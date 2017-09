De stoelen van Napoleon

Chaise gondole.

Ik overdrijf een beetje met de titel "stoelen van Napoleon", maar er is wel iets van waar. Deze mooie armstoelen zijn nog voorbeelden van de late empirestijl van rond 1820. De glorietijd van Napoleon was voorbij, maar zijn stijl, het Empire, bleef populair. Deze stoelen zijn geïnspireerd op antiek Grieks-Romeins meubilair dat men anno 1800 ontdekte op antieke reliëfs. Het zijn heel elegante zitjes. Fransen hebben het over een chaise gondole, waarbij de concave rug schuin doorloopt naar beneden. Ook de voluten van de armen zijn typisch voor het neoclassicisme. Gezien de poten mooi sabelvormig zijn horen ze nog thuis bij het Empire. De stoelen kunnen ook van Belgische makelij zijn. Tegenwoordig betaal je voor zo'n mooie stoelen een lage prijs, bijvoorbeeld 120 à 150 euro per stuk. In perfecte staat wellicht wat meer. Dat is belachelijk weinig! Ik denk dat dit soort meubels snel zal worden geherwaardeerd.