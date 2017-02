De slaapkamer van grootmoeder.

Lang geleden werden de slaapkamers van grootmoeders vlot verkocht. Nu kan je daarmee een brocanteur uit je huis jagen! Niemand wil ze en niemand wil er ook mee rondsleuren, want deze slaapkamer ameublementen zijn doorgaans zwaar en nemen veel plaats in. Bedden zijn sowieso een probleem, want iedereen wil een nieuw en fris bedje dat ook groot genoeg is, want onze voorouders sliepen krap. Nachttafeltjes zijn niet meer in trek, kleerkasten ook niet en toilettafels evenmin.... Dit ameublement stamt uit de jaren '20 of '30 en werd uitgevoerd in een soort neoklassiek art deco stijl. Zonder waarde dus... weggeven aan wie het wel leuk vindt.