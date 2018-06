Werk van een amateur.

Vroeger beschilderden wel meer amteurs porseleinen schotels met 'koude' email of olieverf. Ik moet u teleurstellen: dit is het werk van een amateur. Niet echt een verdienstelijke amateur, maar een echte amateur.... het is vrij stuntelig. Hij of zij heeft er gewoon een porseleinen schotel uit gebruikt, deel van een servies, op zich niets bijzonder. Zonder waarde