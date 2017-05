De schildersezel van Rubens

De schildersezel.

Geen idee of de hedendaagse kunstschilders nog een schildersezel gebruiken. Misschien wel, want het is best een handig meubel. Alleen al de benaming is prachtig! De Fransen hebben het over een 'chevalet'. Ze onderscheiden verschillende soorten. Je hebt de chevalet pliant om op den buiten te schilderen, of ook de chevalet salon om een werk te exposeren. En om prenten te tonen was er ook de chevalet portefeuille. Deze chevalet is heel fraai en voorzien van een barokke voet met gesculpteerde dolfijnen. Dit is in zeventiende-eeuwse stijl! Het zou met andere woorden de chevalet van Rubens kunnen zijn. Maar deze schildersezel lijkt me 19de eeuws en zal hebben toebehoord aan een kunstenaar die het toch voor de wind ging, want het was een kostbaar meubel. Ik dateer het rond 1870, toen veel kunstenaars in zeventiende-eeuwse stijl werkten. Het kan best uit Antwerpen of Brussel komen. Nog dit: de schildersezel is vermoedelijk eeuwenoud en ik denk dat zelfs de Romeinen ervan gebruikt maakten. De waarde van dit uitzonderlijke exemplaar ligt rond de 900 à 1000 euro. Met zo'n chevalet kan je aardig wat fraaie tableaus exposeren, bijvoorbeeld op de Brafa of Tefaf.