De geheimen van een antieke spiegel

Hallo, onlangs vond ik deze spiegel in een 2dehandswinkel en kon deze uiteraard niet laten staan voor 30euro, nu is mijn vraag hebben ze de oxidatie van het spiegelglas nagebootst of is dit echt een oud exemplaar, ook op welke leeftijd begint een spiegel normaal te oxideren? het glas is dik en zwaar en de lijst uit hout en plaaster is versleten en op sommige plaatsen is de plaaster volledig weg en zijn de nagels bloot(zie foto).

Achteraan lijkt een sticker die misschien overschildert is, met daarin een datum en opschrift AOA 1.12.04 , maar ik kan er niets uit maken, lijkt me ook onwaarschijnlijk dat dit de productiedatum is .

Ik heb ook een foto bijgevoegd in de hoop dat u zo de afstand van de spiegel kan bepalen.