De eierdopjes van grootmoeder.

Deze eierdopjes zijn van rond 1900 en komen uit een vrij bekend keramiekatelier in Bonn, dat in 1755 opgericht werd door ene Franz-Anton Mehlem en actief was tot 1903. Het bedrijf bootste vooral beroemde ateliers na. Deze leuke eierdopjes zijn een 25 euro waard.