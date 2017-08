De cupboard: een Brits meubelicoon

Cupboard: Brits icoon.

Dit meubel is op en top Brits. Ik gebruik bewust de term Brits en niet Engels, hoewel dit soort meubilair vroeger steeds als Engels werd verkocht. De reden? Omdat deze meubels lang niet alleen in Engeland voorkomen, ook in Ierland, Schotland en Wales. Het gaat om een cupboard, ooit het basismeubel van elk huis, zowel in de stad als op het platteland. Het meubeltype was ook bij ons bekend, want in de 15de, 16de en 17de eeuwe hadden wij dergelijke buffetkasten met twee verdiepingen, waarvan de bovenkast ietsje smaller is. De cupboard is uiteraard een eetkamermeubel waarin je zowel serviesgoed als tafellakens kwijt kan. Dit type is 17de eeuws. Het snijwerk refereert naar de Britse barokstijl. Maar het meubel stamt wel niet uit die tijd. Vanaf de Victoriaanse tijd was men tuk op de antieke meubels die men ook duchtig ging nabouwen. Dit is zo'n laat Victoriaans voorbeeld, weliswaar volgens de regels van de kunst gemaakt in eikenhout. Twintig jaar geleden betaalde je voor zo'n meubel een aardige prijs. Nu is er minder belangstelling voor. De waarde ligt rond de 350 euro. Het blijft een mooi meubel dat wat herwaardering verdient.