De art decovazen van grootmoeder

Vlaams aardewerk of Poterie Flamande.

Deze vazen zijn inderdaad in een overgangsstijl van de art nouveau naar de art deco gemaakt, vermoedelijk in de jaren '30. Het gaat om Vlaams aardewerk of Poterie Flamande. Vroeger hadden alle verzamelaars het over Poterie Flamande in plaats van Vlaams aardewerk. Hoe dat komt? Destijds hadden de meeste bedrijven die dit aardewerk produceerden franstalige namen waarin doorgaans het begrip Poterie Flamande vervat zat. Deze vazen kunnen zowel uit een Kortrijks bedrijf komen als uit het atelier van de familie Willemyns uit Brugge. Destijds, voor de oorlog, was er een va et vient van ambachtslui van Kortrijk naar Brugge en omgekeerd. Dezelfde modellen werden op verschillende plaatsen gemaakt. De waarde van deze leuke souvenirs is gering: een 30 à 40 euro voor het paar. Momenteel wordt heel wat Poeterie Flamande laag geprijsd, tenzij het om bijzondere vormstukken gaat.