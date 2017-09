Dameslaarsjes om van te snuiven.

Waarvoor hebben deze elegante houten laarsjes gediend? Het zijn snuifdoosjes! Al in de 17de eeuw werd er flink wat tabak gerookt. Dat weten we ondertussen allemaal. Maar er werd evenzo tabak gesnoven door jong en oud, kind en ouderling, rijk en arm, van koning tot armoezaaier. Iedereen snoof tabak. Vanaf de 18de eeuw maakte het snuiven van tabak ook deel uit van de galanterij. Kwam je iemand tegen of had je iemand te gast, dan bood je hem vooreerst een suifje tabak aan. En dan haalde je een mooie doosje tevoorschijn waarin dit goed werd bewaard. Het konden doosjes zijn van zilver, parelmoer, hoorn....maar ook van hout. Iedereen had er eentje bij. En tijdens concerten waren het niet de gsmbellen die de rust verstoorden, maar de niezende bezoekers. Het snuiven van tabak bleef trouwens tot diep in de 20ste eeuw in de mode. Ik herinner me zelfs nog bij een oude tante op bezoek te zijn geweest die dagelijks van haar snuifje tabak genoot. In de 19de en 20ste eeuw werden ook dit soort laarsjes populair als tabaksdoos. Dit zijn mooie laarsjes, afgewerkt met wat parelmoer. Laten we deze kleinoden schatten op een 120 euro. In paar kom je ze zelden tegen!