Congolees beeldje.

We legden de vraag voor aan Yannick Dehondt, antiquair en expert in Afrikaanse kunst. Zijn mening is duidelijk: dit is een reissouvenir, vermoedelijk uit de Kivu in Congo. Het is niet echt uitgevoerd in een welbepaalde stijl. Het is dus een allegaartje van stijlelementen. Het stuk heeft bijgevolg enkel een decoratieve waarde en kan niet als waardevolle etnische kunst worden bestempeld.