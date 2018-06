Bijzondere Chinese draak uit Parijs.

Uw vermoeden klopt waarschijnlijk, deze unieke spiegel komt wellicht uit het atelier van de Parijse ebenist Gabriel Viardot (Parijs, 1830 - 1906). Viardot runde zijn atelier samen met zijn broers en produceerde in het midden en de tweede helft van de 19de eeuw heel verfijnd meubilair in Chinees-Japanse stijl. Midden 19de eeuw brak immers het tijdperk van het historisme aan in het interieur. Van toen af aan kreeg elke kamer van een herenhuis een andere stijl. Bureaus en fumoirs werden meestel uitgevoerd in Orientaalse stijl. Soms ook geïnspireerd op de meubelkunst van het Verre Oosten. Bedenk daar ook bij dat de Japanse kunst in die periode werd ontdekt en hier via het japonisme furore maakte. Maar de druk besneden meubels van Viardot zijn echt bijzonder: heel virtuoos qua lijn en makelij. Op het net vond ik gelijkaardige maanvormige spiegels met draken, eveneens in hout gesneden. De prijzen lopen nogal uiteen. Sommigen handelaren vragen er enkele duizenden euro voor. Maar op veilingen lijken die spiegels een 900 à 1200 euro op te brengen. Misschien kan je zoiets beter in Parijs aanbieden.