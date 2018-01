China uit Japan, kan dat wel?

China uit Japan.

Het klinkt een beetje gek, maar met 'China' bedoelen we natuurlijk Chinees porselein. De term 'China', is van Engelse origine werd vooral in de 19de eeuw en later gebruikt, trouwens nu de UK nog steeds, om porselein aan te duiden. De term wordt ook aangewend voor Engels porselein. Dus gaat het gewoon om porselein uit Japan. Weliswaar 'occupied Japan'. Na de oorlog werd Japan inderdaad bezet, net zoals Duitsland en legde de industrie zich ook zwaar toe op de aanmaak van onschuldige luxegoederen, zoals serviesgoed. Hier gaat het om een koffieservies in Europese stijl, dus geproduceerd voor de Westerse markt. Het servies is niet bijzonder, maar het merkje aan de onderzijde is toch best leuk en vertelt ons een stukje wereldgeschiedenis, altijd aardig voor een praatje aan tafel! Waarde? Paar euro per stuk.