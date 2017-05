Renaissancepop? Nee!

Dit is inderdaad een busselpop, een ingebusselde pop, dat wil zeggen in doeken of lappen gedraaid. Geen idee of het een antieke pop is, dat kan ik niet zien. Maar het woord renaissance is er wat teveel aan.... Dit decoratiestuk is misschien zelfs niet antiek.... het is wel een beetje decoratief en goed voor een 50 euro.