Boek uit 1679 over de Heilige Basilius

Antieke Heiligenlevens

Veel antieke boeken zijn niet zo waardevol. Niet zelden omdat ze in grote oplage werden gedrukt. Dat geldt vooral voor boeken met een kerkelijke inhoud, zoals dit, waarvan er in tal van kloosterbibliotheken exemplaren van werden bewaard. Maar sowieso is de belangstelling voor de heiligenlevens niet zo groot. Hier gaat het om het boek over 'La vie de S. Basile le Grand', uitgegeven in Parijs in 1679 door Antoine Dezalliers. De waarde hangt ook af van de staat van de band en de volledigheid. In goede staat ligt de waarde rond de 60 euro.