Bloemstuk in plaats van Pop Art

Bloemen van Antoon De Clerck.

We kennen kunstschilder Antoon De Clerck (Deinze, 1923-2001) in de eerste plaats van zijn Pop Art werken uit de jaren '70. De Clerck was trouwens bevriend met Hugo Claus en Roger Raveel en evolueerde onder invloed van deze laatste naar de Pop Art toe. Maar dit zou een jeugdwerk zijn. Dat kan, maar het is niet typisch voor zijn stijl. Het werk is nogal oubollig en niet echt persoonlijk, misschien was het een gelegenheidswerkje dat hij in opdracht heeft gemaakt, of als geschenkje aan een buurvrouw bedoeld was. Het gebeurt wel meer dat 'moderne' meesters occasioneel, iets klassiek borstelden. Maar meestal signeerden ze het dan niet. Omdat het niet de geest van de latere De Clerck uitdrukt heeft het slechts een geringe waarde: 250 euro.