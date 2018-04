Art Nouveauparel blijkt "L'inconnue de la Seine" te zijn.

Niet De Rudder, wel L'inconnue de la Seine!

Dat u aan de mooie en elegante maskertjes van de Brusselse beeldhouwer Isidore De Rudder (Brussel, 1855 - 1943) denkt ligt voor de hand, want hij heeft inderdaad omstreeks 1900 dit soort werk gemaakt. Maar we staken ons licht ook op bij de Brusselse kunsthandelaren Dan Kotek en Brigitte Dupire die in dit masker "L'inconnue de la Seine" herkennen. Omstreeks 1880 spoelde er aan de Quai du Louvre een lijk aan van een verdronken jonge vrouw waarvan de glimlach op het gelaat tot de verbeelding sprak. Haar dodenmasker werd meteen beroemd en zou heel wat art nouveau kunstenaars hebben geïnspireerd. Kotek en Dupire herkennen duidelijk dit masker. De jonge vrouw werd ook 'La belle Italienne' genoemd en zou als 'L'inconnue de la Seine' wereldberoemd worden. Ze werd zowel de inspiratiebron van beeldhouwers, schilders als schrijvers en filmmakers! Albert Camus vergeleek haar met de Mona Lisa, maar ze werd ook in de Engelse, Franse en zelfs Russische literatuur vereeuwigd. In 1934 publiceerde Vlamdimir Nabokov zijn gedicht 'L'inconnue de la Seine'. Zelfs Francis Poulenc maakte er een ballet over. Haar masker werd ook vele malen geproduceerd in diverse materialen. Indien van marmer en oud dan ligt de waarde rond de 250 à 300 euro. Maar er bestaan ook versies van in plaaster die je nog steeds kunt bestellen.