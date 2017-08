Art Nouveau of niet?

Ik begrijp de verwarring, maar dit is geen bank in art nouveaustijl! De zwierige twist van de armleuningen doen ietwat denken aan de zweepslagstijl van de art nouveau die eind 19de en begin 20ste eeuw bloeide, dus eerder 110 à 120 jaar terug. Deze bank is echter uitgevoerd in soort biedermeierstijl. Ik gebruik bewust de term, een soort Biedermeier, want het gaat niet om de 19de eeuwse biedermeierstijl die tussen 1820 en 1850 bloeide in Noord-Europa. De stijl is wel duidelijk neoclassicistisch en draagt invloed van de Biedermeier, maar het gaat om een latere versie. Deze stijl geraakte immers ook in de mode in de jaren '20 en '30, samen met de art deco. Dat klopt ook de leeftijd: een 80-tal jaar. Het is een leuke bank die ongeveer 350 à 400 euro waard is.