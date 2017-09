Art deco buffet

Kunstwerkstede De Coene.

Bij dergelijke art deco meubels denkt iedereen meteen aan het bedrijf Kortrijkse Kunstwerkstede Gebroeders De Coene dat in de jaren dertig inderdaad dé grote speler was van de Belgische meubelsindustrie. Maar men vergeet dat er zelfs in Kortrijk en overal in ons land, én buitenland, bedrijven dergelijke art deco meubels hebben vervaardigd. Het bedrijf van de gebroeders De Coene ontstond op het einde van de 19de eeuw uit een soort decoratiewinkel waar stoffen en behang werden verkocht. Al voor de Eerste Wereldoorlog was het een belangrijke meubelproducent die zowel meubels in Vlaamse stijl, neorenaissance als art nouveau maakte. Wat toen heel vanzelfsprekend was. Het bedrijf bloeide vooral tijdens het interbellum. Begin jaren '20 trok Jozef De Coene naar de States waar hij van heel wat technische innovaties kennisnam, ondermeer inzake het fineren van hout. Een techniek die erg populair was tijdens het interbellum en ook bij dit meubel werd toegepast. Ook in deze periode produceerde De Coene diverse stijlen, van retro tot modern. Voor de art deco lijn kwam er nogal wat inspiratie uit Parijs dat toen bijzonder toonaangevend was. De Franse meubelontwerpers beïnvloedden niet enkel De Coene, maar quasi alle meubelproducenten van Europa. Dit buffet kan dus best uit de ateliers van De Coene komen. Dit heeft niet zoveel invloed op de waarde. Sinds enkele jaren nam de belangstelling voor art deco meubels serieus af. Zeker voor grote kasten. Ondanks het feit dat deze kast destijds best een aardige stuiver heeft gekost en de afwerking van mooie kwaliteit is, schatten we de waarde maar rond de 200 à 250 euro. Klassieke buffetkasten met bovenaan een vitrine zijn moeilijk verkoopbaar.