Leuke vondst.

Gelukkig stuurde u meer foto's, ook van de onderzijde, waaruit ik kan opmaken dat deze kan oud is. Het is een laat 19de eeuwse of misschien zelfs vroeg 20ste eeuwse kan in faience, misschien uit Centraa-Europa. Maar ook bij ons werden destijds gelijkaardige kannen vervaardigd voor bier of limonade. De beschilderingen is nog helemaal in oude stijl. De waarde van dit antieke object is een 20 euro: een mooie vondst!