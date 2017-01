Antiek stilleven van Louis Delbeke

Kunstschilder Louis Delbeke

Dit stilleven in de stijl van de 17de eeuwse fijnschilders is een werk van kunstschilder Louis Delbeke (Poperinge, 1821 - 1891) die zijn opleiding genoot aan de academie van Ieper. Hij schonk later trouwens een werk aan de stad Ieper als geschenk daarvoor, de Verrijzenis van Lazarus. Delbeke schilderde zowel historische taferelen als stillevens en portretten, zoals de meeste van zijn tijdgenoten. Zijn stijl kunnen we als klassieke romantiek bestempelen. Louis Delbeke was ook een tijdje werkzaam voor de beroemde kunstschilder Lawrence Alma-Tadema die aan de Antwerpse academie studeerde. De waarde van dit werk ligt rond de 750 euro. Let wel dat dergelijke klassiek werk momenteel niet echt in de markt ligt en eerder moeilijk verkoopbaar is.