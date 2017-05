Antiek Spaans bord met een politieke knipoog

Antiek Spaans bord met politieke knipoog.

Een leuke schotel! Het gaat om Spaanse majolica uit Manises. Manises kennen we thans als de plek waar zich de luchthaven van Valencia bevindt, maar ooit was het een in heel Europa beroemde stad waar prachtige Spaans-Moorse majolica werd vervaardigd. Onder de Moorse invloed waren de Spanjaarden de eersten om al in de veertiende eeuw majolica te produceren in Moorse stijl en Manises was al snel een van dé productiecentra. Deze kostbare met goudluster beschilderde schotels krijg je te zien op de schilderijen van de Vlaamse Primitieven. Deze keramiek werd in vrij grote hoeveelheden naar ons land uitgevoerd, voornamelijk via Brugge en Sluis. Het was een kostbaar product. De Spaanse majolicabakkers produceerden ondermeer schotels, apotkerspotten en vloertegels. In het Sint-Janshospitaal van Brugge en Damme, alsook in het museum van de Potterie te Brugge, bevinden zich daarvan enkele schitterende voorbeelden.

Manises.

Ook na de middeleeuwen werd er in Manises voortgeproduceerd. Deze 19de eeuwse schotel in antieke stijl is daar een puik voorbeeld van. De afbeelding verwijst wellicht naar de beroemde generaal El Espartero, een held uit de Carlistenoorlog, die ook van 1841 tot 1843 regent was. Hij was beroemd als generaal en als politiek leider. Afbeeldingen met ridders op zouden een knipoog zijn naar deze populaire figuur. De waarde van deze antieke schotel ligt rond de 150 à 200 euro.