Antiek Chinees op bestelling

Chine de commande of Chinees op bestelling!

Dit mooie kopje is ouder dan u denkt! Het is een 200 jaar oud! Het werd destijds vervaardigd als exportgoed voor het Westen. De Westerlingen importeerden immers eeuwenlang porselein uit China en Japan dat ginds 'op bestelling' voor de Westerse markt werd vervaardigd. Dit gebeurde ondermeer in opdracht voor de Verenigde Oost-Indische Compagie uit Nederland (het VOC) en de Britse East India Company. Tegen het einde van de 18de eeuw ging het wel minder goed met deze bedrijven. Het VOC stopte in 1803 en de Britten in 1834. Maar de import van Chinees decoratiegoed (van ivoor, hout, paarlemoer en schildpad) bleef gehandhaafd. Het porselein evolueerde ondertussen ook van stijl. Eind 18de eeuw werd het druk beschilderde 'Mandarijnporselein' in de mode, dat dergelijke kleurrijke familietafereeltjes laat zien. Dit evolueerde daarna tot het eveneens druk beschilderde Cantonporselein dat in de 19de eeuw bijzonder populair werd in Europa en de States. Dus hoort uw koffiekopje in deze context thuis. Eind 19de eeuw werd overigens het koffie drinken er populair. Wat het al was bij ons, want zowel de Britten als Nederlanders dronken altijd meer thee. De waarde van zo'n enkel kopje is een 15 euro, maar ligt hoger als je er hij bijhorende onderschoteltje bezit. Het is dus best antiek en heerlijk om dagelijks van een bakje troost te genieten!

China in Munte.

Wil je meer Chinees porselein zien, ondermeer Mandarijnenporselein en Cantonees porselein, dan moet je beslist de schitterende expo 'China in Munte' bezoeken. In het landelijke dorpje Munte (deelgemeente Merelbeke), kan je tot 16 september een schitterende colletie Oosters porselein en ander siergoed (zoals behangsels, ivoor en zilver) bewonderen. Deze tentoonstelling werd samengesteld door de bekende kunsthistorica Nicole De Bisscop die helemaal thuis is in de Oosterse kunst. Ze werkt trouwens nu en dan mee aan deze rubriek.

China in Munte, tot 16.09, Munteplein 6 te Munte (Merelbeke), van dinsdag tot en met zondag van 13u30 tot 17u30.