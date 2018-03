Een mazzeltje.

Wat een leuk bureaulampje. De stijl is vooroorlogs, maar ook na de oorlog werden nog van die koperen lampjes gemaakt in een antieke stijl. Kan dus net zo goed jaren '50 of '60 zijn. Ik vermoed dat ze zelfs nu weer in productie zijn. De waarde? Toch een 75 à 90 euro. Een mazzeltje dus. Het kapje warmt natuurlijk wel makkelijk op....