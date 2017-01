Antiek Boheems glas in de kijker

Boheems glas.

Dit is ontegensprekelijk Boheems glas uit de late 19de eeuw of zelfs vroege 20ste eeuw, maar nog wat uitgevoerd in de neoklassieke Biedermeierstijl van rond 1840. Bohemen dat thans deel uitmaakt van Tsjechië, is nog steeds beroemd voor zijn porselein en glasproductie. Glas wordt er al langer dan porselein geproduceerd. Het Boheems glas was al in de middeleeuwen een begrip. In de 18de en 19de eeuw werd er heel wat kristal gemaakt, tot op de dag van vandaag trouwens. In de 19de eeuw was men tuk op dit soort bevangglas, waarbij er een dun laagje rood glas werd aangebracht op het basislichaam van wit glas dat door slijping opnieuw tevoorschijn komt. Het is effect is mooi! De waarde van de schaal ligt rond de 20 euro en van het vaasje op 30 euro. Een mooi stelletje!