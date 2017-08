Antiek bierglas in de kijker.

Dit is een antiek bierglas! Met de neogotische boogjes kan het nog laat 19de eeuws zijn, ofschoon er weinig verschil bestaat tussen de glazen van 1880 en 1910, ze werden allemaal op ongeveer dezelfde wijze vervaardigd. Dit glas werd in een mal gevormd en versierd door middel van een zuur. Door het zuur werd een dun laagje glas verwijderd, waardoor er een mat laagje ontstond. Deze manier van glas etsen werden vanaf het einde van de 19de eeuw volop gebruikt tot diep in de 20ste eeuw. De waarde van dit leuke bierglas is een 3 euro. Indien er heel wat exemplaren van zijn bewaard, dan ligt de waarde wat hoger.