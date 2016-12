Willem-Alexander en Máxima naar de andere kant van de wereld

Het Nederlandse koninklijke paar werd in Australië met rook ontvangen door enkele stoere Aboriginals. Precies 400 jaar geleden zette Dirk Hartog als eerste Europeaan voet aan land in West-Australië. Nog altijd wonen veel Nederlanders in het gebied. Dat is ook een van de redenen waarom de gouverneur-generaal van Australië Willem-Alexander en Máxima voor een vijfdaags staatsbezoek had uitgenodigd. Want het wettelijke staatshoofd is nog altijd de Britse Koningin Elizabeth. Naast Perth werd het Nederlandse koninklijk paar ontvangen in Canberra, Sydney en Brisbane. Aansluitend werden ze verwacht in Nieuw-Zeeland voor een driedaags staatsbezoek.

