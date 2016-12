Willem-Alexander en Máxima in Parijs

Net voor de aanslag in Brussel was het Nederlandse koninklijke paar op staatsbezoek in Frankrijk. Zij hadden de terroristische aanslagen van november jl. in Parijs als rode draad gekozen voor hun bezoek. Er kwamen veel emoties aan te pas. Want net in moeilijke tijden heeft een volk nood aan iemand die boven het gewoel staat. Maar het bezoek stond vooral in het teken van de hoop. Het leven gaat verder en zij begeleiden ons daarbij... als symbool van traditie en continuïteit, een houvast in tijden van verwarring.

