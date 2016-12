When Harry met Meghan

Heeft Prins Harry eindelijk de ware gevonden? Het heeft er alle schijn van. Niet alleen bevestigde Kensington Palace in een officiële mededeling dat de 32-jarige prins een relatie heeft met de Amerikaanse actrice Meghan Markle (35), de prins zelf deed ook een opmerkelijke oproep om haar met rust te laten. 'Prins Harry maakt zich zorgen over de veiligheid van juffrouw Markle en is zwaar teleurgesteld dat hij er niet in geslaagd is haar voldoende te beschermen', klonk het. Als dat niet ridderlijk en romantisch is!

