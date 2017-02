Je mag er niet aan denken natuurlijk, maar het kan gebeuren dat de opvolg(st)er van een overleden vorst(in) nog minderjarig is. In Nederland is al bij wet geregeld wat er gebeurt als de oudste dochter van de huidige koning, de Prinses van Oranje, onverhoopt vóór haar 18de verjaardag Koningin Catharina-Amalia zou worden.

Lees het volledige artikel in het maartnummer 2017 van Royals.