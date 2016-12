Heel vaak krijgen we Koningin Paola niet meer te zien op Belgische bodem. Maar op woensdag 25 mei jl. - de Internationale Dag van de Vermiste Kinderen - stond ze erop de 15de verjaardag bij te wonen van 'Missing Children Europe' in Brussel. Koningin Paola is voorzitster van het Beschermcomité van deze internationale federatie en bracht bekend en minder bekend volk bijeen om ideeën uit te wisselen over de problematiek van vermiste en seksueel uitgebuite kinderen.

