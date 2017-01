Too sexy for a Queen?

Een groot deel van de zeer katholieke, conservatieve Spaanse aristocratie hapte naar adem bij het slotconcert van de uitreiking van de Prijs Prinses van Asturië in oktober jl. Koningin Letizia verscheen er in een slipdress van haar favoriete couturier Felipe Varela, een nauw aansluitend jurkje dat weinig om het lijf had. Zeer trendy en sexy, maar meteen barstte de discussie los: was het niet té sexy voor een koningin? Moet er niet een zeker decorum in acht genomen worden? Hoe sexy kan/mag een vrouwelijke royal zich eigenlijk kleden?

