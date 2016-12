Tijdloze kant

Haar eerste verloving met een advocaat had de Zweedse Prinses Madeleine verbroken toen ze ontdekt had dat haar toekomstige haar ontrouw was geweest. Dat maakte haar huwelijk met de Amerikaanse steenrijke zakenman Chris O'Neill vier jaar later mogelijk nog romantischer. Bovendien heeft Madeleine de faam de mooiste prinses van de gotha te zijn. Het mag dus geen wonder heten dat ontwerper Valentino zelf ook straalde op het huwelijk, trots op zijn juweel van een bruidsjurk, gemaakt uit organza, kostbare geplooide zijde en meters chantillykant.

