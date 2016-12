Terreur treft iedereen

Toen op 22 maart jl. het tragische nieuws de wereld bereikte dat Brussel het doelwit was geweest van blinde terreur en dat daarbij veel slachtoffers waren gevallen, belden verschillende monarchen meteen naar Koning Filip om hem hun steun te betuigen, hem een hart onder de riem te steken en wie weet hem ook met raad bij te staan. Voor Filip was het zijn eerste grote ramp die hij als koning moest opvangen. De meeste van zijn collega's hebben helaas - en sommige al meer dan eens - reeds aan den lijve moeten ondervinden hoe moeilijk het is om als koning(in) te moeten optreden als je volk zo diep geraakt is.

