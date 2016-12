De president heeft in Duitsland vooral een ceremoniële functie. De echte macht ligt bij de regering en bij Bondskanselier Angela Merkel. Toch is zijn komst belangrijk voor een land als België. De president neemt in zijn kielzog namelijk tal van gasten mee én uiteraard de pers. Het was een typisch staatsbezoek nieuwe stijl, kenmerkend voor de manier waarop Koning Filip zijn koningschap invult: snel, goedgevuld en 'to the point'.

Lees het volledige artikel in het meinummer 2016 van Royals.