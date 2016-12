Sterke vrouw aan het hof

Amper 16 jaar was de Deense Prinses Alexandra toen ze werd uitgekozen om de echtgenote van de volgende koning van Groot-Brittannië te worden. Anderhalf jaar later was het zover. De Britten sloten de piepjonge bloedmooie prinses, die zo warm in de omgang was, meteen in het hart. En dat is zo gebleven. Ze was een van de grootste stijliconen van haar tijd. Uiteraard had iedereen met haar te doen omdat ze getrouwd was met een van de grootste rokkenjagers uit de koninklijke geschiedenis. Kortom, zij was de Prinses Diana van haar tijd.

Lees het volledige artikel in het novembernummer 2016 van Royals.