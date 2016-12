Het was weer zover. Samen met duizenden andere sportievelingen bonden ook tal van koningen, koninginnen, prinsen en prinsessen de latten aan om te genieten van de weidse sneeuwvlaktes. Opnieuw verschenen er weinig paparazzifoto's van skiënde royals. De meeste koningshuizen laten tegenwoordig de pers gewoon even hun gang gaan, zodat ze de rest van de vakantie in alle rust en kalmte kunnen doorbrengen.

Lees het volledige artikel in het meinummer 2016 van Royals.